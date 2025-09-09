Pensjonistpartiet og Norgesdemokratene størst av småpartiene

Tirsdag morgen er nesten alle stemmene opptelt. Pensjonistpartiet har sanket inn 25.989 stemmer og får en oppslutning på 0,8 prosent. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige valg.

Norgesdemokratene er nest størst av småpartiene. 22.281 borgere stemte på partiet, som fikk en oppslutning på 0,7 prosentpoeng – en nedgang på 0,4 prosentpoeng.

Industri- og Næringspartiet (INP) fikk 18.010 stemmer og fikk en oppslutning på 0,6 prosent.

Det ferske partiet Fred og rettferdighet (FOR) skapte i sommer kontroverser med sitt standpunkt om at Norge bør kutte støtten til krigføringen i Ukraina, samt at de har finansiering fra milliardæren Atle Berge. Sistnevnte bor på deltid i Russland og mener krigen i Ukraina er USAs feil. Partiet sanket 9089 stemmer og fikk en oppslutning på 0,3 prosent.

Komiker og programleder Else Kåss Furuseths parti Ensomhetspartiet fikk 703 stemmer, men oppslutningen er foreløpig regnet til 0,0 prosent.

48 personer stemte på Norges Kommunistiske Parti og fikk også 0,0 prosent.