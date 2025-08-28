– Jeg kommer nok en gang med en sterk oppfordring om at det må settes en stopper for konflikten i det hellige land, som har forårsaket så mye terror, ødeleggelse og død, sa paven under sin ukentlige audiens i Vatikanets auditorium.

– Jeg ber innstendig om at alle gisler blir frigitt, at det blir inngått en permanent våpenhvile, at det legges til rette for sikker innførsel av humanitær hjelp og at internasjonal humanitærrett fullt ut blir respektert, sa pave Leo.

Paven viste til at folkeretten «forbyr kollektiv avstraffelse, vilkårlig maktbruk og tvangsforflytning av befolkningen.»