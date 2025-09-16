Ingen andre produsenter av frossenpizza i Norge får bruke samme gulfarge som Grandiosa, har Patentstyret besluttet. Foto: Tore Meek / NTB

Ingen andre frossenpizzaprodusenter kan nå benytte seg av gulfargen etter Patentstyrets beslutning, skriver Nettavisen.

Orkla står bak begge merkevarene, både Stratos og Grandiosa. Konkurrenten Rema 1000 har forsøkt å stoppe Orkla fra å skaffe seg enerett til fargen i pizzasammenheng.

Orkla har dokumentert at gulfargen er innarbeidet som et varemerke blant folk. I en undersøkelse svarte 74 prosent at de forbandt gulfargen med Grandiosa.

Søknaden om retten til gulfargen ble sendt inn allerede i 2022, men saken ble satt på vent for å avvente utfallet av Stratos-saken, ifølge seksjonssjef for design og varemerke i Orkla, Knut Andreas Bostad.

Annonse

Rema kan fortsatt komme med en formell innsigelse eller bringe saken inn for retten dersom de er uenig i Patentstyrets vurdering.

Rema 1000 har foreløpig ikke kommentert saken overfor Nettavisen.

(©NTB)