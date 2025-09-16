Patentstyret krever respekt for Grandiosa-gul

Først var det Stratos-sjokoladen som fikk merkevarebeskyttet blåfargen. Nå beskyttes også Grandiosa-gul i frysedisken.

Ingen andre produsenter av frossenpizza i Norge får bruke samme gulfarge som Grandiosa, har Patentstyret besluttet.

Ingen andre frossenpizzaprodusenter kan nå benytte seg av gulfargen etter Patentstyrets beslutning, skriver Nettavisen.

Orkla står bak begge merkevarene, både Stratos og Grandiosa. Konkurrenten Rema 1000 har forsøkt å stoppe Orkla fra å skaffe seg enerett til fargen i pizzasammenheng.

Orkla har dokumentert at gulfargen er innarbeidet som et varemerke blant folk. I en undersøkelse svarte 74 prosent at de forbandt gulfargen med Grandiosa.

Søknaden om retten til gulfargen ble sendt inn allerede i 2022, men saken ble satt på vent for å avvente utfallet av Stratos-saken, ifølge seksjonssjef for design og varemerke i Orkla, Knut Andreas Bostad.

Rema kan fortsatt komme med en formell innsigelse eller bringe saken inn for retten dersom de er uenig i Patentstyrets vurdering.

Rema 1000 har foreløpig ikke kommentert saken overfor Nettavisen.

