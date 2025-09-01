Påtalemyndigheten vil føre 53 vitner mot Marius Borg Høiby

Bevisoppgaven fra aktoratet ble offentliggjort mandag. Av den kan man lese hvilke beviser påtalemyndigheten vil føre i straffesaken mot kronprinsesse Mette-Marit sønn når rettssaken starter på nyåret.

I alt er det planlagt for 18 dager i retten. I løpet av de 17 første vil i alt 53 vitner, blant dem de sju fornærmede kvinnene i tiltalen. Flere navn på profilerte personer, blant dem Subjekt-redaktør Danby Choi, skuespiller Mia Gundersen og influenser Sophie Steen Isachsen, står på listen over vitner.

Bevisene som varsles framlagt er databeslag, blant annet mediefiler fra Marius Borg Høiby selv, og data fra pulsklokke og øvrige tekniske undersøkelser.

Tiltalen mot Marius Borg Høiby teller 32 punkter, blant annet fire voldtekter. Voldtektssakene fant sted i perioden 2018 til 2024. I alle tilfeller sov kvinnene, ifølge politiet. De mener å kunne bevise hendelsene ut fra video og bilder som er hentet fra Høibys telefon.

Høiby nekter straffskyld for samtlige av de mest alvorlige punktene i tiltalen.