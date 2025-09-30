Påtalemyndigheten ber om elleve års fengsel for Diddy

Påtalemyndigheten ber om elleve år og én måned i fengsel for Diddy. Mark Von Holden / Invision via AP / NTB

55-åringen sto tiltalt for voldtekt, seksuelle overgrep og menneskehandel gjennom to tiår, men ble kun dømt på punktene om seksuell utnyttelse av sin tidligere kjæreste Cassie Ventura og en annen tidligere kjæreste.

Etter en to måneder lang rettssak ble Combs funnet skyldig i å ha transportert mannlige prostituerte for å delta i narkotikadrevne, seksuelle forestillinger med kjærestene hans mens han så på, filmet og onanerte.

I tillegg til 135 måneder i fengsel, mener påtalemyndigheten at Combs bør ilegges en bot på 500.000 dollar, viser rettsdokumenter ifølge Reuters.

Begge punktene han ble funnet skyldig i, har en maksimal strafferamme på ti års fengsel, men det er lite sannsynlig at dommeren vil ilegge maksimal straff.

Hip-hop-mogulen har allerede sittet varetektsfengslet i over ett år, og forsvarerne hans mener det holder. De har bedt om at han løslates og har blant annet lagt vekt på at han ifølge dem har vært «hendelsesfri» i fengselet, og at han har blitt rusfri for første gang på et kvart århundre.

Straffeutmålingen er ventet fredag 3. oktober.

Combs er blant de mest kjente hiphop-produsentene og rapperne i USA og var spesielt populær på 1990- og starten av 2000-tallet.

Han har vunnet tre Grammy-priser og har stått bak tungvektere som blant andre Notorious B.I.G., Mary J. Blige og Usher.