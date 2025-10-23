Påstått Foxtrot-tropp pågrepet på Arlanda: – Bare begynnelsen

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer har en klar beskjed til kriminelle som gjemmer seg i utlandet: – Vi kommer etter dere, én etter én. Arkivfoto: Fredrik Varfjell / NTB

Mannen hadde angivelig en sentral rolle i konflikten mellom Foxtrot og det såkalte Dalen-nettverket i 2023. Både SVT, Expressen og Aftonbladet omtaler saken.

Myndighetene har ikke bekreftet at mannen er tilknyttet Foxtrot, men justisminister Gunnar Strömmer setter saken i sammenheng med «alvorlig kriminalitet».

– Min beskjed til alvorlige kriminelle som gjemmer seg i utlandet, er klar: Vi kommer etter dere, én etter én. Dette er bare begynnelsen, sier han til nyhetsbyrået TT.

Pågrepet i Irak i 2023

Annonse

Politiet opplyser at en mann ble pågrepet på Arlanda lufthavn onsdag kveld etter å ha oppholdt seg i Irak.

Mannen har vært siktet for drapsforsøk, drapsforberedelser, grove brudd på våpenlovene og grove narkotikaforbrytelser.

– Han skal avhøres i dag og blir fremstilt for varetektsfengsling i løpet av de neste dagene, sier Henrik Söderman i påtalemyndigheten til TT.

Høsten 2023 ble mannen pågrepet i Irak etter å ha vært etterlyst internasjonalt, ifølge politiet.

Annonse

– På kort tid har flere gjengkriminelle med stor innvirkning på kriminaliteten i Sverige blitt pågrepet i flere forskjellige land gjennom internasjonalt samarbeid, skriver visepolitidirektør Stefan Hector i en pressemelding.

Hundrevis av kriminelle

Tidligere i oktober signerte Sverige og Irak en avtale om bekjempelse av grenseoverskridende organisert kriminalitet.

Så langt i 2025 er 210 personer pågrepet i utlandet etter å ha vært etterlyst, ifølge svensk politi.

Annonse

– En betydelig andel av dem tilhører den virkelige «toppen» av svenske kriminelle, sier Strömmer.

For litt under en uke siden ble den påståtte lederen av Dalen-nettverket, kalt «Grekeren», utlevert fra Mexico til Sverige. Siden juli har gjenglederen «Jordgubben» sittet i varetekt i Tyrkia.