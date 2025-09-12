Partiene kjøpte Facebook-reklame for 18 millioner under valgkampen

Det ble brukt mange millioner på annonsering på Facebook og Instagram under årets valgkamp. Richard Drew / AP / NTB

Sosiale medier har aldri preget en norsk valgkamp så mye som i år, skriver NRK.

NRK har hentet en liste over hva partiene har betalt fra annonsebiblioteket til Meta, som eier de sosiale mediene Facebook og Instagram.

På topp ligger Arbeiderpartiet med 5,5 millioner, Fremskrittspartiet med 3,1 millioner og Høyre med 2,8 millioner.

På en klar bunnplassering av de ti partiene på listen ligger Rødt med litt under 75.000 kroner.

– Reklame i sosiale medier har blitt en viktig og sentral del av valgkampen, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Han mener annonser i sosiale medier er spesielt viktig for å nå unge velgere som ikke følger like godt med på nyheter i aviser og andre tradisjonelle medier.