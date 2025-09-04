Valgboden til Arbeiderpartiet i Karl Johans gate i Oslo. Ap har fått det største enkeltbidraget i år, med et bidrag på 20 millioner kroner. Stian Lysberg Solum / NTB

Nesten 800 bidragsytere har gitt partiene penger, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Bidragene i oversikten gjelder donasjoner på over 10.000 kroner.

– Ved utgangen av mandag 1. september var det publisert bidrag på over 152 millioner. Dette er 57,1 millioner kroner mer enn de samlede bidragene før stortingsvalget i 2021 og 62,3 millioner kroner mer enn ved de regionale valgene i 2023, sier Terje Risberg i SSB.

Ap fikk mest, MDG fra flest

Arbeiderpartiet har fått mest, totalt 45 millioner kroner. MDG har fått bidrag fra flest givere, hittil har 137 gitt penger til partiet.

Annonse

– Nesten 90 prosent av MDG sine bidragsgivere er privatpersoner, og de aller fleste gir et mindre beløp. Halvparten av MDGs bidragsgiverne har gitt mellom 10.000 og 20.000 kroner, sier Risberg.

Frp ligger på motsatt ende av skalaen, der mer enn halvparten av giverne har bidratt med over 50.000 kroner. Til sammen 51 bidragsytere har sørget for mer penger i valgkampkassa.

Totalt er det rapportert 37 bidrag på minst en million kroner. Høyre har mottatt flest millionbidrag (ti bidrag) og topper den listen. Det største enkeltbidraget, på over 20 millioner kroner, ble gitt til Arbeiderpartiet.

Fikk rekordsum også i fjor

Annonse

Samtidig viser oversikten at det ble gitt 127 millioner kroner til partiene i fjor, noe som er rekord i et mellomvalgår. Dermed hadde partiene mer å rutte med inn i årets valgkamp enn det som har vært normalt.

– I årene som kommer blir det interessant å se om denne trenden med å gi bidrag i mellomvalgår fortsetter eller ei. Fra 2024-tallene ser vi at det ble gitt enkelte veldig store bidrag, bemerker SSB.

Alle partiledd er pålagt å registrere mottatte bidrag. Så fort en bidragsyter har gitt ett eller flere bidrag over 10.000 kroner, må bidraget innrapporteres. Det må leveres senest fire uker etter at bidraget ble mottatt, men uansett ikke senere enn siste fredag før valgdagen. Det betyr at den endelige oppsummeringen av hva som er gitt i årets valgkamp, ennå ikke er klar.