Palestinske Samah ser mer håp etter våpenhvilen: – Verden våkner

Fordrevne palestinere på vei tilbake til hjemmene sine i Khan Younis sør på Gazastripen etter våpenhvilen. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Selv om våpenhvilen gir håp, er prisen ubeskrivelig, sier Al-shaikh til NTB fredag.

Fra Molde har hun fulgt med på det som har skjedd i Gaza. Mer enn 67.000 mennesker er drept og 160.000 såret, de fleste sivile, ifølge lokale helsemyndigheter. I tillegg er tusenvis av palestinere savnet, trolig begravd i ruinene av bombede bygninger.

– Det har vært de to verste årene i hele livet mitt, selvfølgelig. Det er så ekkelt, sier hun.

Al-shaikh beskriver det hele som en snøball som ruller og blir større og større.

– Det er vanskelig å forklare andre som ikke opplever det som vi, ikke bare palestinere, men særlig folk fra Gaza, opplever, forteller hun.

– Ikke bare når du får vite hvor mange som blir drept i familien, eller ikke har kontakt med. Men også vanlig notifikasjon på Facebook. At noen under ruiner spør om hjelp, noen du kjenner, noen du har jobbet med, studerte på universitetet med, noen du er glad i, eller en nabo, forteller Al-shaikh videre.

Mer grunn til håp

USAs president Donald Trump kunngjorde natt til torsdag norsk tid at Israel og Hamas har gått med på fredsplanen hans for Midtøsten, som består av 20 punkter.

Hva som skjer videre har Al-shaikh blandede tanker om:

– Det kommer an på hva som er best for vestlige land, for de tenker bare på sine interesser, rett og slett, sier hun til NTB, men legger til at det likevel er mer grunn til håp nå enn tidligere.

– Det er kanskje den eneste gangen vi føler at det er litt press på Netanyahus regjering fra USA. Det er selvfølgelig ikke fordi Trump elsker oss, men på grunn av Nobelprisen og andre ting, sier Al-shaikh.

– Verden våkner

Fredag begynte tusenvis av palestinere vandringen hjemover, der mange blir møtt av ruiner. Al-shaikh synes det er skammelig at krigen har rast i to år før den nå kanskje er i ferd med å ta slutt.

– Det er skammelig, men jeg ser større håp, for verden blir annerledes. Verden våkner, sier hun.

Al-shaikh viser til økt misnøye med Israels krigføring blant amerikanske jøder, noe blant annet Washington Post har omtalt , og rettsprosessene rundt krigen i Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

