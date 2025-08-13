Palestinsk aktivist går hardt ut mot Støre: – Kolonialistisk

Palestinske Omar Barghouti mener Jonas Gahr Støres uttalelser om Palestina er rasistisk og kolonialistisk Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Under partilederdebatten som ble holdt på Arendalsuka mandag, diskuterte partilederne oljefondets investeringer i israelske selskaper, som har skapt mye debatt den siste tiden. Det avsluttende ordet i den TV-sendte debatten, fikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Skal fondet ut av Israel? Jeg skjønner at spørsmålet stilles, men jeg tror ikke det er riktig for fondet. Og det er ikke riktig for palestinerne.