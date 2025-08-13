Palestinsk aktivist går hardt ut mot Støre: – Kolonialistisk

Jonas Gahr Støre får krass kritikk for oljefondet-utspill. Ekspert tror forholdet til USA er sentralt. 

Palestinske Omar Barghouti mener Jonas Gahr Støres uttalelser om Palestina er rasistisk og kolonialistisk

Verden

Ylva Lie Bjerke
Journalist
Journalist
Under partilederdebatten som ble holdt på Arendalsuka mandag, diskuterte partilederne oljefondets investeringer i israelske selskaper, som har skapt mye debatt den siste tiden. Det avsluttende ordet i den TV-sendte debatten, fikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). 

– Skal fondet ut av Israel? Jeg skjønner at spørsmålet stilles, men jeg tror ikke det er riktig for fondet. Og det er ikke riktig for palestinerne.

nyheter bds-bevegelsen jonas gahr støre oljefondet israel palestina
