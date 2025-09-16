Palestinere flykter sørover: 

Palestinere på flukt fra det nordlige Gaza etter den israelsk bakkeinvasjonen i Gaza by. Palestinerne evakuerer til den sørlige delen av Gaza-stripen. FOTO: Mahmoud Issa / Reuters / NTB

Natt til tirsdag igangsatte den israelske hæren IDF operasjonen med bakkestyrker i Gaza by – hjemmet til over en million palestinere nord på Gazastripen.

Israels forsvarsminister Israel Katz uttalte tirsdag morgen at Gaza by «står i brann». Katz understreker at målet med operasjonen er både å svekke Hamas og frigi gisler. Han sa også at Israel ikke vil gi seg før oppdraget er fullført.