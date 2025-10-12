Palestinas utenriksminister: Hamas gir fra seg våpnene sine – frasier seg kontrollen i Gaza

Aghabekian er i Oslo for å møte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Hun er utenriksminister for de palestinske selvstyremyndighetene.

For få dager siden ble Hamas og Israel enige om en våpenhvile som første ledd i en eventuell fredsavtale, men mange detaljer rundt denne har vært uklare. Det har vært kjent at Hamas skal frigjøre de siste israelske gislene de har holdt siden 7. oktober 2023, mot at Israel løslater en rekke palestinske fanger fra fengsel. I tillegg skal det israelske militæret trekke seg ut av store deler av Gaza.

Hamas skal heller ikke styre Gazastripen framover.

– Det er et globalt konsensus om Hamas' rolle, også fra Hamas selv. De har sagt ofte at de ikke vil styre Gaza etter krigen. Vi må tenke på hvem som er best posisjonert til å styre Gaza i fremtiden. For meg er det naturlig at de palestinske selvstyremyndighetene, som har det juridiske og politiske mandatet over hele det okkuperte palestinske området, skal regjere i Gaza, sier Aghabekian til NTB.

Også nyhetsbyrået AFP melder at Hamas melder seg ut av styringsrollen i Gaza. Hamas tok styringen på Gaza i 2007.

– For Hamas er styringen over Gazastripen ferdigsnakket. Hamas skal ikke delta overhodet i overgangsfasen, som betyr at organisasjonen har sagt fra seg kontrollen over Gaza, men forblir en sentral del av det palestinske rammeverket, sa kilden til AFP.

Vedkommende ba om å forbli anonym.