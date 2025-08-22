Palestinas ambassadør: Oljefondets Israel-investeringer bidrar til drap på palestinere

– Når det gjelder Israel, håper jeg Norge ser tydelig at investeringene bidrar til å drepe. Dette må stanses, sier Sedin til VG.

Regjeringen har avvist å trekke oljefondet helt ut av Israel, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vist til samtaler med Palestinas statsminister om å få frigjort skatteinntekter som Israel tilbakeholder.

Sedin understreker videre at investeringer i israelsk våpenindustri er dypt problematiske.

– Dersom vi kan dokumentere at disse investeringene går direkte til aktører som selger kampfly og flydeler som brukes mot mitt folk i Gaza og på Vestbredden, må vi stille oss langt mer kritiske, sier hun.

Både finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og oljefondet har vært i hardt vær etter avsløringer i blant annet Aftenposten om at oljefondet hadde investert i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly som brukes i bombingen av Gaza. Siden den gang har oljefondet erkjent at de feilvurderte selskapet og solgt seg unna det og flere andre israelske selskaper.

– Israels folkerettsstridige krigføring i Gaza og ulovlige okkupasjon av Vestbredden medfører grusomme lidelser. Pensjonsfondet skal ikke være investert i selskaper som medvirker til dette, skriver statssekretær Ellen Reitan (Ap) i Finansdepartementet til VG.