Palestinakomiteen har selv investert i selskaper de mener kan bidra til folkerettsbrudd

Palestinakomiteens leder Line Khateeb. Her under en demonstrasjon ved Jernbanetorget i Oslo i 2023. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Pensjonssparingen var blant annet investert i Rheinmetall, Palantir og Heidelberg, som organisasjonen har tatt opp med oljefondet og Finansdepartementet. Det viser undersøkelser Dagens Næringsliv har gjort.

– Dette er kjempealvorlig, sier leder Line Khateeb i Palestinakomiteen til avisen.

Våpenselskapet Rheinmetall selger ifølge Palestinakomiteen våpen til Israel, og Heidelberg utvinner naturressurser på land som er i strid med folkeretten.

– Vi alle må bestrebe oss på å reinvestere etisk og unngå selskaper som bidrar til folkerettsbrudd. Vi må alle ta ansvar, selv om dette ikke er enkelt. Men vi har ikke gjort en god nok jobb. Jeg vil igjen rose dere for undersøkende journalistikk, som gir mange andre muligheten til å endre avtalene sine, sier Khateeb.

Annonse

Flere av selskapene er også omtalt i et høringsbrev som organisasjonen sendte inn til finanskomiteen tidligere i år, hvor de krevde at oljefondet skulle selge seg ut av de aktuelle selskapene.

Avisen har også sett på pensjonssparingen til Rødt, SV og LO, som også var investert i selskaper de mener oljefondet burde boikotte.