Palestinaaktivister avbrøt statsministerduell

– Hvis vi trekker fondet inn og ut av land vi er enige og uenige med rundt om i verden, så får vi et helt annet fond. Vi skal ta vare på pensjonspengene for Norges befolkning i en fremtid, men fondet skal ikke være investert der det kan bryte folkeretten, sa statsminister Jonas Gahr Støre under den direktesendte debatten på Adresseavisen.

Det førte til buing fra deler av publikum. Deretter begynte flere aktivister å rope: «Jonas hør, barn i Gaza dør».

Palestinaaktivister ropte slagord under debatten, og ble bedt om å roe seg av programlederen. Jan Langhaug / NTB

– Jeg skjønner at engasjementet er sterkt, men hvis vi skal ha en samtale, er jeg kjempeglad for at dere ikke avbryter det, sa programleder og politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen.

Budskapet måtte gjentas før det roet seg. Også Solberg forsvarte at oljefondet ikke har trukket seg ut av Israel.

– Når det gjelder spørsmål om oljefondet, så er jeg enig. Jeg er åpen for at vi kan gjøre ting, forutsatt at det etiske rådet gjør vurderinger av det, og at du tar enkeltselskaper ut, og ut av Israel, men da må det følge den prosessen. Jeg er veldig redd for et veldig politisert oljefond, hvor vi trekker inn og ut og gjør endringer på det. Det kommer til å skade oss på lang sikt, sa Solberg.

Debatten måtte en kort stund avbrytes før det roet seg i publikum. Jan Langhaug / NTB

Det var tydelig engasjement i publikum under debatten, som foregår like utenfor Nidarosdomen under Olavsfestdagene. Temaet for festivalen er flukt.

Programlederne høstet mye applaus da hun tok opp anklager om dobbeltmoral som følge av at oljefondet solgte seg ut av Russland etter invasjonen i Ukraina, men ikke har gjort det samme etter krigen i Gaza.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug var invitert til statsministerduellen, men hadde andre ting på programmet.

