Palestina-tog gikk fra Oslo sentrum til Ullevaal stadion: – Rødt kort til Israel

– Rødt kort til Israel, er blant ropene fra demonstrantene, som har samlet seg utenfor Ullevaal stadion.

Der venter landskampen mellom Norge og Israel, hvor poengjakten mot VM til sommeren fortsetter.

Ifølge politiet har over 1000 demonstranter deltatt i toget, som gikk fra Oslo sentrum opp mot Ullevål stadion.