Palestina-tog gikk fra Oslo sentrum til Ullevaal stadion: – Rødt kort til Israel
Tre personer ble bortvist fra Spikersuppa i Oslo i forbindelse med et ellers rolig Palestina-tog fra Oslo sentrum til Ullevaal stadion lørdag ettermiddag.
Palestina-demonstranter utenfor Ullevaal stadion før VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Israel.
Javad Parsa / NTB
Innenriks
– Rødt kort til Israel, er blant ropene fra demonstrantene, som har samlet seg utenfor Ullevaal stadion.
Der venter landskampen mellom Norge og Israel, hvor poengjakten mot VM til sommeren fortsetter.
Ifølge politiet har over 1000 demonstranter deltatt i toget, som gikk fra Oslo sentrum opp mot Ullevål stadion.