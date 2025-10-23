TV-ikonet Tore Strømøy er «tilbake i livet», og ute med ny bok. Foto: Tom Vestreng

Rett før radiosendingen «Godt selskap», med gjester ventende, blant annet forfatter Anne B. Ragde, tikket det inn en SMS fra sjefen til Tore Strømøy, hvor han ble bedt om å ta kontakt.

Beskjeden han fikk da han kom inn på sjefens kontor denne septemberdagen i fjor var kort og brutal.

Måtte forlate NRK