På sporet av et godt liv igjen
Etter at Tore Strømøy fikk sparken fra NRK, har livet vært preget av depresjon, angst og tunge stunder. Men nå er han igjen på sporet av et liv.
TV-ikonet Tore Strømøy er «tilbake i livet», og ute med ny bok.
Foto: Tom Vestreng
Innenriks
Rett før radiosendingen «Godt selskap», med gjester ventende, blant annet forfatter Anne B. Ragde, tikket det inn en SMS fra sjefen til Tore Strømøy, hvor han ble bedt om å ta kontakt.
Beskjeden han fikk da han kom inn på sjefens kontor denne septemberdagen i fjor var kort og brutal.
Måtte forlate NRK