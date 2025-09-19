Overdosefare.no: – En uke er for sent
Overdose.no var opprinnelig planlagt som en app. Men utviklerne mener en nettside er bedre. – Det er en nettside som oppfører seg som en app, forklarer Jakob Linhave i Helsedirektoratet.
Jakob Linhave er avdelingsdiretør i Helsedirektoratet, og tror overdosefare.no vil gjøre det lettere å varsle om farlige stoffer i omløp - noe som kan redde liv.
Dragana Njegic
Innenriks
Hvert år dør rundt 300 personer i Norge av narkotikaoverdoser, i følge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det vil regjeringen gjøre noe med, og satte i fjor ned en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for en teknologisk løsning for tidlig varsling om farlige stoffer i omløp.
Derfor ble nettsiden overdosefare.no opprettet. Men det skulle egentlig ha vært en app.
Gir varsler