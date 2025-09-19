Jakob Linhave er avdelingsdiretør i Helsedirektoratet, og tror overdosefare.no vil gjøre det lettere å varsle om farlige stoffer i omløp - noe som kan redde liv. Dragana Njegic

Hvert år dør rundt 300 personer i Norge av narkotikaoverdoser, i følge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det vil regjeringen gjøre noe med, og satte i fjor ned en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for en teknologisk løsning for tidlig varsling om farlige stoffer i omløp.

Derfor ble nettsiden overdosefare.no opprettet. Men det skulle egentlig ha vært en app.

Gir varsler