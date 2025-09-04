Begge partier ligger an til å ende opp med høyere oppslutning ved årets valg enn ved forrige valg, ifølge kanalens stortingsbarometer.

– Det er ikke uvanlig at partier som er i fremgang, ligger litt høyere enn kanskje det de vil ende opp med, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Stortingsbarometeret viser flertall for rødgrønn side. Hovedårsaken er at verken Venstre eller KrF kommer over sperregrensen.

Venstre får 3,1 prosent oppslutning av dem som allerede har stemt. Partiet må dermed gjøre det langt bedre på selve valgdagen om de skal klare sperregrensen.

KrF er også under, men de har flere velgere som har oppgitt at de vil stemme på partiet på valgdagen.

Høyre får 14 prosent av forhåndsstemmene, og 15,8 prosent sier de skal stemme på partiet senere.

– De har reserver å gå på, og de kan komme litt lenger opp, påpeker Sørensen.

MDG gjør det vanligvis bedre blant folk som forhåndsstemmer enn dem som skal stemme på valgdagen. Partiet får 6,5 prosent av dem som allerede har stemt, mens blant dem som skal stemme senere, er oppslutningen 4,9 prosent.

Rødt og SV er jevnstore på barometeret med en oppslutning på 5,9 prosent, mens Senterpartiet får 5,2 prosent.

Respondenter som deltar i stortingsbarometeret, utarbeidet av Verian, har oppgitt om de har forhåndsstemt eller vil stemme senere. 1009 av de 4125 respondentene i denne målingen, oppgir at de har forhåndsstemt.

Tallene er hentet fra en sammenstilling av alle meningsmålingene som er tatt opp siden forhåndsstemmelokalene åpnet.