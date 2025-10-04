Over 100.000 uten strøm som følge av Amy

Lørdag morgen ved Høvåg i Lillesand kommune, har flere hundre husstander mistet strømmen som her ved Ulvøysund der det blåser kraftig og sjøen er sterk. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Tor Erik Schrøder / NTB

I deler av Vestfold og Telemark er det ventet at stormen Amy vil føre med seg opp mot 100 millimeter regn på 12 timer. Ifølge Meteorologisk institutt kan stormen bli den største og mest ødeleggende på 25 år.

Lørdag morgen står flere tusen uten strøm.

– Hvis mange i et område har mistet strømmen samtidig, kan det ta litt tid før nettselskapet har rettet alle feilene, heter det på nettsidene til Reguleringsmyndighet for energi (RME).

Glitre Nett har til sammen over 23.000 kunder uten strøm i Agder, Vestlandet og Kongsberg.

BKK i Bergensområdet er rundt 7000 kunder uten strøm, og Linja på Vestlandet har rundt 3000 berørte kunder.

I Oslo, Akershus og Innlandet er det nesten 8500 kunder som står uten strøm, viser oversikten til Elvia.

I Rogaland er 4500 kunder uten strøm, viser oversikten til Fagne.

Lede i Vestfold og Telemark har rundt 19.400 berørte kunder, og Tensio sin oversikt for Trøndelag viser hele 39.000 kunder uten strøm.

Til sammen er altså over 104.000 nordmenn berørt, ifølge opptellingen NTB har gjort rundt klokken 08.20.

RME informerer også om at ras- og flomfare kan gjøre at nettselskapet må utsette arbeidet for å begrense risikoen for personellet som skal reparere feilene.

