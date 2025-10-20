Over 1 million norgespris-bestillinger

– Det synes jeg er veldig bra. Det viser at ordningen er etterspurt. Det er mange som ønsker den tryggheten og stabiliteten norgespris gir, sier Aasland til NTB.

Energiministeren har fått rykende ferske tall fra Elhub , hvor man bestiller norgespris, som viser at 1.038.000 har bestilt. Av de er 875.000 husholdninger og 163.000 fritidsboliger.

– Sjekk om det lønner seg

Millionen passeres dermed kun 20 dager etter at ordningen med norgespris trådte i kraft. Energiministeren bekrefter at han selv er blant de som har skrevet under på avtalen som binder strømprisen på 40 øre per kilowatt, eksklusiv moms, ut neste år.

Annonse

Til de som ennå ikke har bestilt, har Aasland ett råd.

– Jeg ville i hvert fall logget inn på Elhub og sett hvordan det hadde slått ut dersom man hadde hatt norgespris det siste året eller ikke.

Store variasjoner

Totalt er det drøyt 3 millioner strømmålere i Norge som kan bestille norgespris, dermed er det foreløpig kun en tredel som har gjort det. Størst er andelen i prisområde NO2 på Sør- og Vestlandet hvor 54,5 prosent av husholdningene har bestilt.

Annonse

I hele Nord-Norge er det bare noen hundre som har bestilt, men der vil det sannsynligvis ikke lønne seg å bestille.

Med vinteren på trappene er energiministeren trygg på at enda flere vil følge etter.

– Den første tida har vi opplevd at de som har vært mest bevisste har gått inn og tegnet norgespris. Så er det noen som ikke vet eksakt om de ville gjøre det eller ikke, så har de fått tid til å tenke seg om, så jeg tror det vil være en jevn pågang fremover, litt avhengig av hvordan strømprisen utvikler seg utover høsten.