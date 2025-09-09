Østlendingen beklager falskt intervju med Unge Høyre-leder Ola Svenneby
Avisa Østlendingen publiserte et intervju med det trodde var Unge Høyre-leder Ola Svenneby, men det viste seg å være en person som utga seg for å være ham.
Innenriks
– Østlendingen gjorde et intervju mandag kveld som vi trodde var med Unge Høyre-leder Ola Svenneby om at han har ambisjoner om å ta over etter Erna Solberg. Vi ble lurt, det er vårt ansvar og vi beklager på det sterkeste, skriver ansvarlig redaktør Tom Haakenstad i Østlendingen.
Han beklager både til leserne og Svenneby selv.
– Vi beklager først og fremst overfor Ola Svenneby, som naturlig nok er opprørt over å bli sitert på noe han aldri har sagt, skriver Haakenstad.
Han forklarer at de fikk oppgitt et nummer fra det de trodde var en i Høyre, og at de da fikk et telefonnummer til Svenneby.
– Nummeret vi fikk var feil, men da vi ringte oppga vedkommende å være Svenneby. Vi gjennomførte et intervju med det vi da trodde var Svenneby, skriver han.
Han understreker at det er avisens ansvar å sjekke kilder og telefonnumre.
– Det er Østlendingen som har belastet Ola Svenneby med å publisere en historie som ikke er sann, skriver redaktøren.