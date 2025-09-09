Østlendingen beklager falskt intervju med Unge Høyre-leder Ola Svenneby

Østlendingen publiserte mandag et intervju med det de trodde var Ola Svenneby, men det viste seg å være en som hadde utgitt seg for å være han. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

– Østlendingen gjorde et intervju mandag kveld som vi trodde var med Unge Høyre-leder Ola Svenneby om at han har ambisjoner om å ta over etter Erna Solberg. Vi ble lurt, det er vårt ansvar og vi beklager på det sterkeste, skriver ansvarlig redaktør Tom Haakenstad i Østlendingen.

Han beklager både til leserne og Svenneby selv.

– Vi beklager først og fremst overfor Ola Svenneby, som naturlig nok er opprørt over å bli sitert på noe han aldri har sagt, skriver Haakenstad.

Han forklarer at de fikk oppgitt et nummer fra det de trodde var en i Høyre, og at de da fikk et telefonnummer til Svenneby.

– Nummeret vi fikk var feil, men da vi ringte oppga vedkommende å være Svenneby. Vi gjennomførte et intervju med det vi da trodde var Svenneby, skriver han.

Han understreker at det er avisens ansvar å sjekke kilder og telefonnumre.

– Det er Østlendingen som har belastet Ola Svenneby med å publisere en historie som ikke er sann, skriver redaktøren.