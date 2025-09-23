Osloskolen: Lærerstudenter skal gi læringsløft

Utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H), vil bruke lærerstudenter for å gi et læringsløft til elever på 5.-10. trinn. Privat

– Vi ser dessverre at stadig flere elever blir hengende etter i lesing, skriving og regning. Når de kommer på ungdomsskolen og videregående er ferdighetene så svake at de ikke greier å følge den ordinære undervisningen. Dette gjelder ikke bare norsk og matematikk, men alle fag. Dette er vi nødt til å gjøre noe med, sier byråd for utdanning i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen.

Når budsjettforslaget for 2026 legges fram onsdag denne uka, er det avsatt 16 millioner kroner i friske penger til å sikre opp mot 100 lærerstudenter en 20 prosents stilling ved siden av lærerutdanningen.

Dette har aldri tidligere vært prøvd ut i Osloskolen, og er ifølge Høyre- og Venstre-byrådet nybrottsarbeid for å gi elevene mer intensiv opplæring på 5. til 10. trinn.