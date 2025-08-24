Oslos byrådsleder vil ha full gjennomgang etter Kampen-drapet

Byrådsleder Eirik Lae Solberg varsler en full gjennomgang av hva som har skjedd i forbindelse med drapet på en barnevernsinstitusjon på Kampen. Thomas Fure / NTB

En 18 år gammel beboer er pågrepet og siktet etter at en kvinnelig ansatt i 30-årene ble drept på barnevernsinstitusjonen på Kampen natt til søndag.

– Det som skjedde på Kampen i natt er dypt tragisk. Tankene mine går først og fremst til pårørende som opplever det aller verste. Det skal være trygt å gå på jobb i Oslo, skriver Lae Solberg på Facebook.

Drapet skjedde på en privat institusjon. 18-åringen bodde på hybel på et ettervernstiltak, ifølge byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V).

Solberg varsler en full gjennomgang av det som har skjedd.

– Samtidig er det viktig at vi er varsomme med å trekke forhastede konklusjoner. Vi vet for lite foreløpig og må avvente politiets etterforskning, skriver han videre.

Også sosialbyråden legger vekt på at det er viktig å få en gjennomgang av det som har skjedd. I likhet med byrådslederen understreker hun at det skal være trygt å gå på jobb i barnevernet.

– Vi vil be om en full gjennomgang av hva som har skjedd for å gjøre alt vi kan for at noe sånt ikke skal skje igjen, skriver hun i en epost til NTB.

– Dette er forferdelig og tragisk hendelse. Tankene mine går nå først og fremst til pårørende som har opplevd det aller verste, skriver hun.