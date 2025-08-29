Oslofjorden: Regjeringen foreslår 40 millioner ekstra på restaurering

Miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) vil bruke 65 millioner på restaurering i Oslofjorden.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

De 40 millionene kommer oppå 25 millioner som allerede er bevilget.

I juli innførte regjeringen fiskeforbud i store deler av Oslofjorden fra 1. januar 2026, som et ledd i håp om å redde fjorden. Nå legger regjeringen fram et nytt tiltak.

