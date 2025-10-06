Det er enkelt å bestille taxi på Oslo Lufthavn. Men systemet har sine svakheter, mener Oslo Taxi. Foto: Tom Vestreng

Avinor har annonsert at Fast Travel-modellen, som først kom til Oslo lufthavn for fire år siden, nå skal rulles ut til flere flyplasser i Norge.

Ved Oslo Lufthavn har Fast Travel satt opp automater, hvor drosjekundene kan velge hva de vil kjøre med, og hvilket selskap de vil kjøre med.



Oslo Taxi mener ordningen har vist betydelige svakheter på Oslo Lufthavn, og reagerer på at næringen ikke har blitt invitert inn i dialog før modellen nå skal kopieres til Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø.