Oslo-skoler roper varsku om skolekutt

Grefsen skole i Oslo er blant dem som er bekymret for kuttene. – Jeg er veldig, veldig bekymret for framtida, sier rektor Are Enger til NRK. Audun Braastad / NTB

– Vi roper varsku med ganske store bokstaver akkurat nå, sier leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krogh, til NRK.

94 av Oslos 156 grunnskoler gikk i minus i fjor, med til sammen 263,7 millioner kroner, ifølge årsrapporten fra Utdanningsetaten.

Underskuddet må dekkes inn på årets budsjett.

– Nå har vi for første gang faktisk opplevd en ganske stor overtallighetssituasjon. Vi vet at miljøarbeidere, sosiallærere, bibliotekarer, assistenter kuttes helt inn til beinet, sier Lange Krogh.

Altså alt annet enn undervisning av en kvalifisert lærer, som er lovpålagt. Utdanningsforbundet har fått mange bekymringsmeldinger fra lokale tillitsvalgte.

Også i årene som kommer har byrådet varslet milliardkutt i Oslo kommune. I vedtatt langtidsbudsjett skal utdanningssektoren spare 279 millioner kroner neste år, 365 millioner i 2027 og 449 millioner i 2028.

– Jeg deler bekymringen, sier utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H).

Hun viser til at Oslo kommune står i en krevende situasjon. Hun peker også på at det er strenge krav til hvordan lærernormen skal oppfylles.

– Så jeg ønsker meg en regjering som gir oss litt større fleksibilitet til å prioritere innenfor skolesektoren, og som prioriteter skoleøkonomi og storbyene våre, sier hun.