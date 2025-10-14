Oslo-politiet inviterer foreldre til stormøte om ungdomskriminalitet

Politiet rykket ut i stort monn etter at en granat eksploderte i Pilestredet i Oslo 25. september. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bakgrunnen er sakene der svært unge mennesker er blitt rekruttert til alvorlig kriminalitet de siste ukene, som granathendelsene i Oslo og Lillestrøm.

Det digitale foredraget blir et av de største foreldremøtene som er arrangert i Norge, ettersom det er over 90.000 elever i osloskolen.

– Vi vet at kriminelle nettverk bruker sosiale medier og andre digitale kanaler målrettet for å rekruttere ungdom. Foreldre er vår viktigste samarbeidspartner, og det er viktig at de får kunnskap om dette fenomenet, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) til VG.

Møtet er et samarbeid mellom politiet, flere etater og bydeler i Oslo kommune. Politiet har i samarbeid med Utdanningsetaten gått ut med bred invitasjon til å lytte på foredraget og stille spørsmål.