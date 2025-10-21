Oslo krever lovendring for å trygge elever og lærere
Vold, knivstikking og granateksplosjoner. Listen over alvorlige hendelser den siste tiden er lang. Likevel deles knapt informasjon mellom skole, barnevern og politi.
Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) og byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo, krever at justisministeren kommer raskt på banen.
Foto: Kenneth Stensrud
Innenriks
– I akutte og alvorlige situasjoner må skole, politi og barnevern kunne dele informasjon. Jeg forventer at justisministeren nå åpner for dette. De siste hendelsene i Oslo understreker alvoret, og det haster for oss å få dette på plass, sier byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H) til Dagsavisen.
Både i januar og april i år, altså for snart ett år siden, kontaktet Oslos politiske toppledelse Justisdepartementet for å fremme behovet for en lovhjemmel som gjør det mulig å dele nødvendig informasjon mellom skole, politi og barnevern når samtykke ikke er mulig og situasjonen er alvorlig.
Fortsatt har de ikke fått noe svar.