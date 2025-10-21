Oslo krever lovendring for å trygge elever og lærere

– I akutte og alvorlige situasjoner må skole, politi og barnevern kunne dele informasjon. Jeg forventer at justisministeren nå åpner for dette. De siste hendelsene i Oslo understreker alvoret, og det haster for oss å få dette på plass, sier byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H) til Dagsavisen.

Både i januar og april i år, altså for snart ett år siden, kontaktet Oslos politiske toppledelse Justisdepartementet for å fremme behovet for en lovhjemmel som gjør det mulig å dele nødvendig informasjon mellom skole, politi og barnevern når samtykke ikke er mulig og situasjonen er alvorlig.

Fortsatt har de ikke fått noe svar.