Oslo kommune: – Årets mest utfordrende helg

28. juni er det Pride-parade, Tons of Rock og to konserter i Oslo. Frederik Ringnes / NTB; Geir Olsen / NTB; Mode Steinkjer / Dagsavisen; Charles Sykes / AP

– Akkurat den helga er årets mest utfordrende helg, fastslår Stine Ore.

Hun er leder av Oslo kommunes arrangementkontor.

Lørdag 28. juni arrangeres

Tons of Rock på Ekebergsletta

Pride-paraden går gjennom sentrum

Rap-stjernen Pitbull skal fylle Unity Arena på Fornebu

I tillegg spiller Åge & Sambandet sin største konsert noensinne på Voldsløkka

Begivenhetene vil uten tvil trekke titusenvis av mennesker til byen, og logistikken blir krevende.

– Hvert år dukker det opp én sånn helg hvor man må være ekstra obs. At Pride-paraden og Tons of Rock er samtidig, er i seg selv håndterbart. Men de enkeltstående konsertene er vanskelige å flytte på, siden det handler om artistenes turnéplaner, forklarer Ore.

Kommunen bistår med veiledning, men det er arrangørene som har ansvar for sikkerheten. De må varsle politiet i god tid, og koordinere med blant annet Ruter og nødetater.

Politiet får forsterkninger

– Oslo politidistrikt har god erfaring med store arrangementer. Vi samarbeider tett med arrangørene og skal gjøre vårt ytterste for å sikre en trygg gjennomføring, sier Martin Strand, leder for operative tjenester i Oslo politidistrikt, i en e-post til Dagsavisen.

Ifølge Strand er det ressurskrevende å dekke alle arrangementene. Derfor hentes det inn ressurser fra andre politienheter.

– Politiet vil ha stor tilstedeværelse med både uniformert og sivilt personell, forteller Strand.

Ekstra busser og T-baneavganger

– Vi forventer ekstra stor pågang, forteller Ruters pressevakt Karoline Berg.

Derfor setter selskapet opp egne shuttlebusser for Tons of Rock og Pitbull-konserten, i tillegg til ekstra tog på t-bane-ringen til Åge & Sambandet.

Berg forteller at Ruter er forberedt på at flere buss- og trikkelinjer i sentrum vil få omkjøring på grunn av Pride-paraden.

– Reiseplanleggeren vår vil være oppdatert når det nærmer seg mer. Vi anbefaler dem som skal gå paraden om å benytte T-banen, råder Berg.

Ruters anbefaler ellers å planlegge reiser denne dagen i god tid.

Sikkerhet og trusler

Trusselnivået i Norge er fortsatt vurdert som moderat, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin nasjonale trusselvurdering. Det innebærer at man ikke mistenker konkrete planer om terrorangrep.

I sin trusselvurdering for Pride og andre LHBT+-arrangementer i 2025 varslet PST at Oslo Pride kan bli utsatt for trusler og hatefulle ytringer. Heldigvis er det foreløpig rolig.

– Oslo Pride har ikke mottatt noen trusler i forbindelse med årets markering, opplyser kommunikasjonsrådgiver Rohan Sandemo Fernando i en e-post til Dagsavisen.

Fernando er sikker på at Oslo politidistrikt gjør sitt ytterste for å sikre at årets Oslo Pride blir et trygt arrangement.

Politiet er heller ikke kjent med noen trusler mot de andre arrangementene i Oslo denne sommeren.

– Vi oppfordrer publikum til å ha lav terskel for å melde fra om mistenkelig aktivitet, sier Martin Strand i politiet.

Stor verdi

– Hvorfor legger Oslo kommune til rette for alle disse begivenhetene?

– Fordi vi har ambisjoner om å være en arrangementsvennlig by. Slike helger skaper store økonomiske ringvirkninger, de gjør Oslo til en levende by som er attraktiv å bo og jobbe i – og ikke minst gir de glede til innbyggerne våre, sier Stine Ore.

Hennes råd til Oslos befolkning er først og fremst følgende:

– Bruk tilbudene! Vi bør være stolte av alt som skjer i byen vår.