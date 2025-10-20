Oslo Høyre vil forby sykler på fortauet i sentrum

– Vi har brukt mange milliarder på sykkelveiutbygging i Oslo, og arbeidet med dette har kommet ganske langt innenfor Ring 2. Da mener jeg det egentlig ikke er noen gode grunner til at sparkesykler og sykler skal bruke fortauet i dette området.

Det sier nestleder Mehmet Kaan Inan i Høyres bystyregruppe til Aftenposten.

Mehmet Kaan Inan (H) viser til at 39 prosent av reiser i Oslo foretas til fots. Han mener derfor at syklister må vekk fra fortauet. Foto: Annika Byrde / NTB

Han sier det er opp til Samferdselsdepartementet å åpne for at kommunen kan forby det.

– Vi er helt avhengige av at staten er med på dette. Jeg mener at sånn situasjonen er nå, så burde vi få denne hjemmelen så fort som mulig, sier Kaan Inan.

I Oslo Høyres partiprogram for perioden 2023–2027 står det blant annet at fotgjengere skal ha enerett på fortau der det er mulig.

Gruppeleder for Venstre i bystyret, Haakon Riekeles, er enig med Høyre i at fotgjengere skal ha førsterett på byens fortau, men mener hovedproblemet er elsparkesykler.

– Venstre mener at problemet i dag først og fremst er elsparkesykler, og at vi derfor bør prioritere å få fjernet de, sier han.