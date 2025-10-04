Oslo dropper T-baner fra svartelistet selskap – men Oljefondet er fortsatt deleier

Gravearbeider for en ny trikkelinje som delvis skal gå over okkupert palestinsk land i Jerusalem. FOTO: Yngvil Mortensen

FN oppdaterte forrige uke «svartelista» over selskaper som bidrar til at Israel befester sin kontroll over de okkuperte områdene.

Nå har FNs høykommissær for menneskerettigheter ført opp det spanske selskapet CAF.

Det er fordi selskapet har en langsiktig kontrakt med Israel om trikkelinjer som binder israelske bosetninger på ulovlig okkupert palestinsk land sammen med Vest-Jerusalem.

LO mener avgjørelsen i FN må få konsekvenser for Oljefondet.

«Når FN har svartelistet CAF, bør Etikkrådet og Oljefondet selvfølgelig følge etter», skriver leder for internasjonal avdeling i LO, Liv Tørres, i en e-post til FriFagbevegelse.

Hun legger til at «norske sparepenger ikke skal brukes på folkerettsbrudd.

– Oljefondet følger med

Oljefondet er inne som eier i CAF.

– Hvordan vurderer Oljefondet alvorligheten av at FNs menneskerettsråd nå har oppført CAF på denne lista? Hva vil Oljefondet gjøre som følge av beslutningen i FNs menneskerettsråd om å «svarteliste» CAF?

«Vi følger med på flere screeninglister, inkludert ‘FN-listen’ som nå er oppdatert», svarer Une Solheim, kommunikasjonsrådgiver i Norges Bank Investment Management, som styrer Oljefondet.

Oljefondet forklarer Fondet er investert i henhold til mandatet de har fått fra Finansdepartementet.

Mandatet sier at fondet skal være bredt investert over hele verden for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risiko.

Finansdepartementet har gitt Oljefondet en såkalt referanseindeks, basert på den brede globale indeksen FTSE Global All Cap, som er førende for hvilke land og selskaper fondet skal være investert i.

Finansdepartementet har oppnevnt det uavhengige Etikkrådet for å gjøre vurderinger av selskaper fondet er investert i opp mot de fastsatte etiske retningslinjene.

Etikkrådet gir anbefalinger om observasjon og utelukkelse til Norges Bank.

Basert på Etikkrådets tilrådninger har Norges Bank utelukket en rekke selskaper. Kilde: Kommunikasjonsavdelingen i Norges Bank Investment Management, Oljefondet

Solheim svarer at Oljefondet gjør egne risikovurderinger av selskapene og deler all relevant informasjon med Etikkrådet.

Hun legger til at Oljefondet ikke kan «kommentere løpende kjøp og salg av selskaper».

Oljefondet offentliggjør en oversikt over sine investeringer to ganger i året.

Neste oppdatering kommer i januar 2026, opplyser Une Solheim til FriFagbevegelse.

Oslo dropper flere T-baner fra CAF

FNs svartelisting av CAF har allerede fått konsekvenser her til lands.

Byrådet i Oslo vil nå droppe CAF som leverandør av sju nye sett med T-banevogner.

– Hva mener LO om det?

«Selskaper som er svartelistet av FN må unngås av alle instanser her hjemme», skriver Tørres i sitt svar.

«Norske institusjoner må forholde seg til kravene satt i FNs og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv som innebærer at det skal utøves særskilt aktsomhet for å sikre at man ikke bidrar til menneskeretts eller folkerettsbrudd. Oslo har gjort den jobben og ekskludert CAF. Det er vi glade for», sier Tørres.

– Ansvarlig innkjøper

Sporveien inngikk i 2024 kontrakt med CAF om å kjøpe 20 vognsett til Fornebubanen, inkludert opsjoner for fremtidig behov for flere vogner. Fra før har CAF også levert vognsett til Oslo-trikken.

«Grunnet virksomheten CAF har på Vestbredden og Øst-Jerusalem, har byrådet vært i tvil om Sporveien (…) skal bestille ytterligere sju vognsett fra CAF innen 1. november 2025», sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, i en pressemelding.

«Oslo kommune skal være en ansvarlig innkjøper, som ikke handler med leverandører som direkte eller indirekte medvirker til ulovlig okkupasjon», heter det i en pressemelding fra byråden.

Vea ber Sporveien vurdere om T-banevognene kan skaffes gjennom en ny anbudskonkurranse.

Oljefondet har vært CAF-medeier lenge

Oljefondet har eid aksjer i selskapet siden 2007.

For få år siden eide Oljefondet aksjer verdt over en halv milliard kroner.

Beholdningen er nå svært liten. Aksjeposten er verdt bare 12 millioner kroner per juni 2025, opplyser Oljefondet.

