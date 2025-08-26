Oslo: Dobling i straffesaker mot unge på tre år

Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) sier regjeringen setter av 6,5 millioner kroner i årets statsbudsjett til å styrke hurtigsporet for ungdomssaker. Jonas Been Henriksen / NTB

I et møte med politiet, domstolen, kriminalomsorgen og konfliktrådet mandag, fikk justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) en oppdatering på hvordan det går med hurtigsporet for unge kriminelle.

Tall fra Oslo tingrett, som leder den nasjonale arbeidsgruppen for tiltaket, viser at kriminaliteten har blitt mer alvorlig og at antall straffesaker mot unge under 18 år har økt kraftig de tre siste årene, skriver NRK.

Blant annet har antall tiltalte det siste året har økt med 73 prosent – og sju av ti unge lovbrytere som tiltales, tiltales for vold eller ran. De siste tre årene har antall straffesaker økt fra 27 til 54.

I februar ba en samlet justiskomité på Stortinget om å få på plass et hurtigspor i alle landets politidistrikter for å kunne pådømme unge lovbrytere. Tiltaket skal på plass innen 2026. Hurtigsporet skal gjøre at ran, vold og annen kriminalitet begått av personer under 18 år etterforskes raskt og raskt får dom.

– Jeg kan avsløre nå at det settes av 6,5 millioner i årets statsbudsjett, sier justisminister Astri Aas-Hansen til NRK.

Justisdepartementet presiserer i en epost til NTB at pengene representerer en økning, og skal gå til arbeidet på tvers av regionene. I år er det penger satt av til hurtigspor i politidistriktene Øst, Vest og Agder i tillegg til Oslo.

I Oslo ble ordningen innført allerede fra nyttår. Oslo tingrett fikk to nye dommerstillinger og én saksbehandler til hurtigspor.