Aril Hermstad, leder i MDG, vil ha svar fra utenriksminister Espen Barth Eide på hvorfor det ikke er gitt noen offisielle uttalelser om arrestasjonen av norske statsborgere som prøver å få nødhjelp til Gaza. Foto: Pernille Sommer

Israelske styrker har igjen bordet skip som seiler med nødhjelp til Gaza, og arrestert flere aktivister – deriblant to norske statsborgere. Vigdis Bjorvand og Hannibal Ruud-Peima var om bord i fartøyet «Conscience».

Torstein Dahle er leder for flotiljen som seilte mot Gaza tirsdag. Han bekrefter til Dagsavisen at skipene er bordet.

– Vi vet dessverre lite om hvordan det går med de arresterte nå, sier han til Dagsavisen.