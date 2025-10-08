– Øredøvende stillhet fra Barth Eide

Politikere og pårørende stiller spørsmål til utenriksminister Espen Barth Eides taushet om arrestasjonene og Israels terror-anklager mot norske statsborgere.

Aril Hermstad, leder i MDG, vil ha svar fra utenriksminister Espen Barth Eide på hvorfor det ikke er gitt noen offisielle uttalelser om arrestasjonen av norske statsborgere som prøver å få nødhjelp til Gaza.

Verden

Gry Catinka Wold
Nyhets- og kulturjournalist
Publisert
Lesetid: 3 min

Israelske styrker har igjen bordet skip som seiler med nødhjelp til Gaza, og arrestert flere aktivister – deriblant to norske statsborgere. Vigdis Bjorvand og Hannibal Ruud-Peima var om bord i fartøyet «Conscience».

Torstein Dahle er leder for flotiljen som seilte mot Gaza tirsdag. Han bekrefter til Dagsavisen at skipene er bordet.

– Vi vet dessverre lite om hvordan det går med de arresterte nå, sier han til Dagsavisen.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

nyheter verden gaza israel-palestina-konflikten
Powered by Labrador CMS