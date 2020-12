– Vi har dessverre sett en fryktet utvikling i smittetallene den senere tid, også lokalt, og med en topp i antall bekreftede smittede på én dag i går med ti personer. Så langt i dag er det også meldt om ytterligere ni nye smittede, og mange er satt i karantene, sa ordfører Ivar Vigdenes under en pressekonferanse mandag.

Han ber derfor om at resten av julen blir avlyst. Ni nye personer er smittet av koronaviruset i Stjørdal.

– Det vil si konkret at stjørdalingene fra nå av og fram til og med 3. januar avstår fra kontakt mellom ulike husstander og avstår fra deltakelse i alle former for arrangementer som samler mer enn egen husstand både i og utenfor egen kommune, sa ordføreren på pressekonferansen mandag.

Han sa også at det er et sammensatt helhetsbilde som nå gjør at Stjørdal kommer med den sterke anmodningen.

– Vi ser nå smitte i flere uavhengige miljøer, med flere nærkontakter, til dels ukjente, og med flere ukjente smittekilder enn tidligere.

(NTB)