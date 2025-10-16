Orbán kan bli feid ut neste år – det kan også venstresiden bli

BUDAPEST: For første gang siden 2010 ser det ut til at Europas lengstsittende statsminister, omstridte Viktor Orbán, etter 16 år ved makta går tapende ut ved parlamentsvalget kommende april. Ungarns marginaliserte venstreside risikerer å miste alt.

På oppsiktsvekkende kort tid har en ny opposisjonsbevegelse, Tisza (Respekt- og frihetspartiet), under ledelse av Péter Magyar vunnet så stor oppslutning at store deler av befolkningen ser ut til å være lei av regjeringspartiet Fidesz.

Siden juletider har Tisza kontinuerlig ledet over Fidesz på meningsmålingene. En ny spørreundersøkelse publisert mandag ga Tisza en ledelse på 43 prosent mot Fidesz’ 35 blant velgere som har bestemt seg.