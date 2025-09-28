Opptellingen i gang i Moldova – det EU-vennlige regjeringspartiet leder

Valget i Moldova betegnes som et skjebnevalg og kan avgjøre om Europas fattigste land vender seg mot Vesten eller Moskva. Blant dem som avga stemme, var 92 år gamle Feodora i landsbyen Durlesti. AP / NTB

PAS har fått 40 prosent av stemmene, mens de prorussiske partiene i Patriotisk blokk har fått 31,5 prosent, opplyste den statlige valgkommisjonen da 28 prosent av stemmene var talt opp.

Russisk innblanding, energikrise og økt EU-skepsis var bakteppet for søndagens valg i den tidligere sovjetrepublikken, som ligger mellom Romania og Ukraina.

Regjeringspartiet PAS har anklaget Russland for å spre desinformasjon i et forsøk på å hindre at landet vender seg mot Vesten, blant annet gjennom søknaden om EU-medlemskap.

Russland avviser dette og anklager regjeringen i Chisinau for å nøre oppunder antirussiske følelser.

Annonse

Misnøye

De siste meningsmålingene før valget tydet imidlertid på at PAS vil miste sitt rene flertall. Da må partiet søke koalisjonspartnere for å kunne styre videre.

Den Russland-vennlige opposisjonen har utnyttet velgernes misnøye med regjeringens langsomme reformer, samt den høye inflasjonen som gjør at mange sliter økonomisk.

Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i 2022, har krisene stått i kø for lille Moldova, som bare har rundt 2,4 millioner innbyggere.

Annonse

Skyhøye energipriser

Blant annet har Russland kuttet gassleveranser til landet, noe som i perioder har ført til strømmangel og skyhøye energipriser.

For å dekke kraftbehovet har Moldova måttet importere dyr energi fra Romania, og inflasjonen har i perioder vært tosifret.

Anklager

Annonse

Anklagene har haglet fra begge sider i valgkampen. Tidligere i uka ble to prorussiske partier strøket fra stemmesedlene som følge av anklager om ulovlig finansiering.

Myndighetene har de siste ukene også gjennomført hundrevis av razziaer, rettet mot et påstått russisk-støttet nettverk som angivelig planla å skape uro rundt valget.

Valgdeltakelsen søndag var ifølge den statlige valgkommisjonen på rundt 52 prosent.

(©NTB)