Oppretter nasjonal varsling for overdose-fare

Overdosefare.no skal melde om stoffer som kan utgjøre akutt fare for liv. Systemet skal være klart fra tidlig i 2026.

En rusavhengig røyker heroin i et eget inhaleringsrom som også kalles heroinrøykerommmet på Prindsen i Oslo. Nå oppretter regjeringen en egen varslingstjeneste for farlig narkotika.

Innenriks

Gry Catinka Wold
Nyhets- og kulturjournalist
Publisert Sist oppdatert

I fjor fikk Helsedirektoratet i oppdrag å lage en ny, dynamisk handlingsplan mot overdoser. Første utgave er nå klar. 

I handlingsplanen er det blant annet bestemt at regjeringen skal opprette et nasjonalt varslingssystem mot stoffer som kan utgjøre akutt fare.

Det vil komme i form av en nettside som skal hete overdosefare.no.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

rusmiddel overdose helsedirektoratet overdosefare.no nyheter narkotika jan christian vestre innenriks
Powered by Labrador CMS