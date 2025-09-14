En rusavhengig røyker heroin i et eget inhaleringsrom som også kalles heroinrøykerommmet på Prindsen i Oslo. Nå oppretter regjeringen en egen varslingstjeneste for farlig narkotika. NTB

I fjor fikk Helsedirektoratet i oppdrag å lage en ny, dynamisk handlingsplan mot overdoser. Første utgave er nå klar.

I handlingsplanen er det blant annet bestemt at regjeringen skal opprette et nasjonalt varslingssystem mot stoffer som kan utgjøre akutt fare.

Det vil komme i form av en nettside som skal hete overdosefare.no.