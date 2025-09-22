Oppretter matberedskap for hele befolkningen
Nesseby blir landets første kommune med et eget matberedskapslager for alle innbyggere sine.
Nesseby skal opprette et lager som kan forsyne de 865 innbyggerne med mat og vann i minst ti dager. Bildet viser et militært forsyningslager og er kun ment som en illustrasjon til saken.
Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret
Tidligere i år skrev Dagsavisen om den sårbare situasjonen Nesseby kommune er i. Kommunen, som ligger nær grensen til Russland, har kun én matvarebutikk. Butikken forsynes med produkter én gang i uka via én innfartsvei. Hvis denne leveransen blir forhindret i å nå fram, står kommunens 865 innbyggere uten matvarer.
Denne sårbarheten har lokalpolitikerne nå bestemt seg for å gjøre noe med. De har vedtatt å opprette et eget beredskapslager for mat i kommunen.
– Vi vet at forsyningslinjene våre er sårbare.
Butikkhyllene tømmes raskt i en krise, og vi kan ikke basere oss på at
nasjonale lagre eller hjelpetiltak er på plass i tide. Derfor bygger vi vårt
eget lager, sier ordfører Berit Ranveig Nilsen, som representerer partiet FTSSH (Fellesliste for Tverrpolitisk Liste, Samefolkets Parti, Senterpartiet og Høyre).