Nesseby skal opprette et lager som kan forsyne de 865 innbyggerne med mat og vann i minst ti dager. Bildet viser et militært forsyningslager og er kun ment som en illustrasjon til saken. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Tidligere i år skrev Dagsavisen om den sårbare situasjonen Nesseby kommune er i. Kommunen, som ligger nær grensen til Russland, har kun én matvarebutikk. Butikken forsynes med produkter én gang i uka via én innfartsvei. Hvis denne leveransen blir forhindret i å nå fram, står kommunens 865 innbyggere uten matvarer.

Denne sårbarheten har lokalpolitikerne nå bestemt seg for å gjøre noe med. De har vedtatt å opprette et eget beredskapslager for mat i kommunen.

– Vi vet at forsyningslinjene våre er sårbare. Butikkhyllene tømmes raskt i en krise, og vi kan ikke basere oss på at nasjonale lagre eller hjelpetiltak er på plass i tide. Derfor bygger vi vårt eget lager, sier ordfører Berit Ranveig Nilsen, som representerer partiet FTSSH (Fellesliste for Tverrpolitisk Liste, Samefolkets Parti, Senterpartiet og Høyre).