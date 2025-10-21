Imran Saber ankommer Oslo tingrett før han skal vitne i straffesaken mot Arfan Bhatt tirsdag. Foto: NTB

47-åringen har kjent både Bhatti og terrordømte Zaniar Matapour i over 30 år og introduserte dem for hverandre.

– Zaniar var ikke opptatt av religion da jeg kjente ham. I fengselet har han blitt helt Taliban. Skjegg og full pakke, sa Saber i retten.

Bhattis forsvarer Inger Zadig ville vite hvordan han hadde opplevd Bhatti de siste årene.

– Han har forandret seg mye – fått unger og familie som han er glad i. Jeg har truffet ham med barna mange ganger.

Annonse

– Hva er ditt forhold til religion?

– Jeg er født muslim, men praktiserer ikke. Drikker når jeg vil, fester når jeg vil og har sex når jeg vil.

Terrorrettssaken Klokka 1.13 natt til lørdag 25. juni 2022 avfyrte Zaniar Matapour (45) 18 skudd mot personer som befant seg i og utenfor baren Per på Hjørnet og utestedet London Pub i Oslo sentrum. Skytingen fant sted under Oslo Pride.

Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isachsen ble drept av skuddene, mens ni andre ble påført skuddskader. Totalt 312 personer har hatt status som fornærmet i saken.

Matapour sto tiltalt for grov terror. Oslo tingrett slo 4. juli i fjor fast at han var tilregnelig etter tiltalen og dømte ham til en straff av forvaring i 30 år, med en minstetid på 20 år. Han anket dommen, men trakk anken i januar 2025.

Ytterligere fire personer ble opprinnelig siktet i saken, blant dem islamisten Arfan Bhatti. Alle nektet straffskyld.

Bhatti er nå tiltalt for medvirkning til terrorhandlingen. Påtalemyndigheten mener angrepet fant sted etter felles planlegging, med bistand og støtte fra Bhatti. Han skal videre ha bistått i anskaffelsen av våpen og forsøk på å opprette kontakt med terrororganisasjonen IS for at de skulle påta seg ansvaret for handlingen.

Rettssaken mot Bhatti startet i Oslo tingrett tirsdag denne uka og er berammet fram til 12. november.

– Spiser spedbarn til frokost

47-åringen ankom tingretten med en stor dunjakke med pelshette som han hadde trukket langt ned over ansiktet.

Annonse

Arfan Bhatti er tiltalt for medvirkning til terror etter skytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022. Han nekter straffskyld. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er litt stress med mediene, intervjuer og bilder. Jeg ønsker ikke det. Jeg ønsket å komme inn bakveien for å slippe den problematikken, men det var ikke mulig å få til. Det er ikke behagelig. Jeg ønsker ikke å være en offentlig person, sa Saber kort tid etter at han inntok vitneboksen.

Han fortsatte med å si at han verken har et godt forhold til presse eller politiet og at han ikke stoler på dem.

– Ifølge mediene spiser jeg spedbarn til frokost. De får bare lage sitt narrativ.

Arfan Bhatti Arfan Qadeer Bhatti er 48 år gammel norsk statsborger med pakistansk bakgrunn.

Tidligere medlem av den kriminelle gjengen Young Guns i Oslo.

Domfelt for å ha knivstukket en butikkeier og for å ha skutt en person under et torpedooppdrag. Er også straffedømt for trusler og utpressing.

Etter å ha sluppet ut av fengsel i 2002, sto han fram som islamist.

I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo, men frikjent for tiltalepunktet om planlegging av terror mot USAs og Israels ambassade.

Reiste til Pakistan i slutten av 2012 og meldt savnet av familien i januar 2013. Høsten etter ble han pågrepet og fengslet i Pakistan, men satt fri igjen i august i 2014.

Returnerte frivillig til Norge i januar 2015. Pågrepet ved ankomst og siktet for vold mot ekskona og de to eldste barna på seks og åtte år. Politiet fikk ikke medhold i varetektsfengsling.

25. mars 2015 ble Bhatti dømt i Oslo tingrett til ti måneders fengsel, hvorav fire betinget, for å ha slått barna i forbindelse med koranlesing i 2012.

8. januar 2016 ble han i Oslo tingrett dømt til 14 dagers fengsel for å ha kastet eller dyttet sin kone mot en sengekant slik at hun fikk store smerter i ribbeina. Bhatti anket, men anken ble senere avvist av Høyesterett.

Pågrepet og varetektsfengslet i mai 2017, siktet for brudd på våpenlovgivningen. Løslatt i september samme år.

Mente seg forfulgt av politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og saksøkte i 2018 staten med krav om oppreisning og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Bhatti fikk ikke medhold i kravet om tapt arbeidsfortjeneste, men ble tilkjent 47.600 kroner i oppreisningserstatning og 70.245 kroner i sakskostnader.

Ble 23. september 2022 etterlyst internasjonalt av norsk politi i forbindelse med etterforskningen av masseskytingen i Oslo natt til 25. juni, siktet for medvirkning til terrorhandling. Ble i mai 2024 utlevert fra Pakistan til Norge.

Tirsdag 2. september 2025 startet rettssaken hvor han er tiltalt for medvirkning til terrorhandlingen i 2022, og for i perioden juni til september 2022 å forsøkt å inngå terrorforbund med det som viste seg å være en hemmelig agent fra Etterretningstjenesten.

Saber mener Bhatti opplever det samme.

Annonse

Lovens strengeste straff

Matapour ble i fjor dømt til 30 års forvaring for terrorangrepet ved London Pub og Per på Hjørnet natt til 25. juni 2022, der to personer ble skutt og drept og 21 skadet mens de feiret Pride.

Bhatti er tiltalt for medvirkning til terror, men nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten mener 48-åringen var arkitekten bak angrepet og at det var rettet mot skeive. Da Matapour vitnet tidligere i høst, nektet han for dette og sa at det var rettet mot politiet på grunn av en barnevernskonflikt.

Annonse

Saber hevdet at Bhatti aldri hadde uttalt seg negativt om homofile rundt ham.

– Han har vært med meg og møtt lesbiske og homofile venner av meg. Da har vi køddet om ting. Han har aldri sagt «nei, du kan ikke være med dem».

Kjente begge fra ungdommen

Saber fortalte at han ble kjent med Bhatti da de var rundt 12–14 år, og at de møttes og hang i Oslo sentrum. De drev med «småting og fanteri», som innbrudd mot spillautomater.

Annonse

47-åringen sa også at han introduserte Bhatti og Matapour for hverandre i 2016–2017, da begge bodde på Grønland i samme oppgang.

Matapour leide senere leilighet hos Saber fra 2020 fram til terrorangrepet for «noen tusenlapper» i måneden.

Saber presenterte seg som eiendomsforvalter som også driver andre prosjekter. Ifølge skattelistene var han god for 42 millioner kroner i 2024.

Saber har aldri vært pågrepet eller siktet i forbindelse med 25. juni-saken, men er tidligere straffedømt.

Annonse

Problemer med barnevernet

Saber beskrev Matapour som en god far som hadde store problemer med barnevernet og moren til barna sine.

– Konflikten var altoppslukende for ham på den tiden, forklarte Saber.

Bhatti var med på flere møter med advokat for å løse konflikten. Saber fortalte også at Matapour følte seg overvåket av PST og hatet politiet generelt.

Annonse

– Han sa at de forkludret barnevernssaken og hjalp ekskona hans. At de forfulgte ham på trikken og bussen. Han kalte dem «de jævla svinene» og sa at «de skal få seg en lærepenge».

«Uheldig, kjip og trist»

Saber sa han møtte Matapour noen dager før skytingen, men ikke hadde snakket med Bhatti i tiden før angrepet.

Han fortsatte med å kalle terrorangrepet 25. juni for «uheldig, kjip og trist».

Annonse

– Handlingen til Zaniar er ikke bra og helt feil. Han kunne i stedet ha dratt på politistasjonen, sa Saber og understreket at angrepet rammet uskyldige mennesker.

Saber sa han selv har vært på London Pub og Per på Hjørnet mange ganger og at han «fort kunne vært en av dem som ble rammet».

47-åringen sa at han var i Sverige da angrepet skjedde. Så fort han fikk høre om det, droppet han å dra hjem fordi han regnet med å bli pågrepet og varetektsfengslet på grunn av forholdet til Matapour.

– Viste politiet interesse for deg da du kom hjem? spurte Zadig.

Annonse

– Ja, de kom på døra med en gang jeg kom hjem. De ville ha mobilen min. Jeg ble rasende.

Hadde våpen i leiligheten

Saber fortalte at han har sett Matapour med våpen i mange år og at han hadde våpen i leiligheten sin.

– Jeg vet at han hadde en svart Adidas-bag med svarte våpen. Men jeg vet ikke om det var dem han brukte under skytingen, sa han.

Annonse

I politiavhør kort etter angrepet sa Saber at han ikke hadde inngående kjennskap til Matapours våpen. På spørsmål om hvorfor han var så ordknapp den gang, svarte han:

– Jeg ville ikke bli dratt inn i saken, i en fersk drapssak. Jeg var redd for å havne i varetekt. Nå har det gått tre år uten at det er en fare for meg lenger.

– Helt dinosaur

En sentral del av saken mot Bhatti er meldinger mellom det Bhatti trodde var en representant for ekstremistgruppen IS, men som i realiteten var en agent fra den norske E-tjenesten.

Annonse

Ifølge Bhatti prøvde han å videreformidle Matapours bayah – troskapsed – til IS i forbindelse med masseskytingen som en vennetjeneste.

Saber ble i retten spurt om hvordan Matapour er teknologisk.

– Han har ikke peiling. Helt dinosaur.

Rettssaken mot Bhatti har pågått siden begynnelsen av september og varer til midten av november. 48-åringen kan i likhet med Matapour få 30 års forvaring.