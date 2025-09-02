KrF-leiar Dag-Inge Ulstein får med seg ein halv million kroner ekstra i den siste veka av valkampen. Foto: Paul S. Amundsen/NTB

Selskapet Safedrive AS gjev 500.000 kroner til KrF. Bidraget vart registrert 1. september på partifinansiering.no og går til partiets sentrale partiorganisasjon.

Selskapet har utvikla eit varslingssystem for bilistar som mellom anna varslar om fotoboksar og politikontrollar. Tenesta varslar om moglege farar i trafikken – alt frå dyr i vegen til andre hindringar, skriv selskapet på nettsidene sine.

Varslinga av politikontrollar er omdiskutert. Både Trygg Trafikk og utrykkingspolitiet har åtvara mot denne tenesta i ein artikkel frå 2018 i Adresseavisen og frå TV2 i august i år.