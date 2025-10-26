Omfattende ras ved Carl Berner i Oslo – hundrevis blir evakuert

Nødetatene jobbet på stedet etter et jord- og steinras i en skråning ved Carl Berner i Oslo. Raset beskrives som nokså omfattende. Terje Bendiksby / NTB

– Det er fare for at to kjempestore blokker raser ut. Så hele blokken er i fare. Nå er det evakuering av samtlige, sier politiets innsatsleder Thomas Broberg til Aftenposten.

Det er så langt ikke meldt om skader på bygninger, men en bil har fått mindre skader, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand. Han sier til NTB at det ikke er meldt om personskader.

Raset har gått bak boligblokker i Hasleveien og Sukkertoppveien. Politiet meldte om raset klokken 17.10.