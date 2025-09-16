Omfattende bombing i Gaza by – Israel sier at bakkeinvasjon har startet

Palestinere på vei sørover tirsdag etter å ha forlatt Nord-Gaza, der Gaza by ligger. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Flere titall mennesker er enten drept, såret eller savnet i de kraftige israelske angrepene, ifølge Al Jazeera og Haaretz.

Samtidig fortsetter tusenvis av palestinere å flykte sørover for å slippe unna angrepene.

Innbyggeren Ahmed Ghazal sier at folk er fanget i ruinene av boligene som er bombet.

– Vi kan høre skrikene deres, sier 25-åringen til nyhetsbyrået AFP.

Reservister settes inn i kampene

Haaretz viser til en uttalelse fra den israelske hæren (IDF) der det står at militæret allerede kontrollerer 40 prosent av byen. Her står det også et stort antall reservesoldater er rekruttert og kommer til å delta i kampene i dagene som kommer.

Blant dem som har advart mot operasjonen, er Israels forsvarssjef Eyal Zamir. Nå sier han at IDF kommer til å følge regjeringens avgjørelse.

Gazas forsvarsminister Israel Katz erklærte tidlig tirsdag morgen at Gaza by «står i brann», og at Israel ikke kommer til å vike før oppdraget er fullført.

Få timer senere bekreftet en tjenestemann i det israelske militæret at hoveddelen av bakkeinvasjonen er i gang. Han sa også at israelske soldater er på vei inn i sentrum av Gaza by.

Opptrappingen ble iverksatt få timer etter at USAs utenriksminister Marco Rubio besøkte Israel og erklærte full støtte til Israels mål om at Hamas må knuses.

Store deler av byen i grus

Gaza by er hjemmet til rundt 1 million palestinere. Etter hvert som Israel har rykket stadig lenger inn i byen og bombet hele bydeler, har tusenvis lagt på flukt sørover.

Store deler av bygningsmassen er jevnet med jorden, deriblant minst 50 høyblokker, oppgir det palestinske sivilforsvaret til Al Jazeera , som har publisert satellittbilder som viser ødeleggelsene.

En tjenestemann i det israelske militæret anslår tirsdag at rundt 40 prosent av innbyggerne i Gaza by allerede har reist sørover, men dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Mange innbyggere har de siste ukene uttalt at de ikke vil forlate byen fordi det ikke finnes trygge steder andre steder på Gazastripen.

Røyk stiger etter israelske angrep på Gazastripen, sett fra sør i Israel. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Netanyahu i retten

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er blant dem som tirsdag morgen bekreftet at en «betydningsfull» operasjon er i gang.

Uttalelsen ble gitt da han møtte i retten i forbindelse med korrupsjonssaken mot ham. Her insisterte han også på at det ikke kan forventes at han kan møte i retten framover.

Familiene til israelske gisler og andre aktivister samlet tirsdag formiddag foran Netanyahus bolig i Jerusalem for å protestere mot bakkeinvasjonen. De frykter at den setter gislenes liv i fare.

– Tung natt

Palestinere i Gaza by forteller til nyhetsbyrået AFP at det i løpet av natten har vært intens bombing av Gaza by. Ifølge CNN er 38 mennesker drept i løpet av natten.

– Det har vært en tung natt, sier Radwan Hayder, en Gaza-innbygger som har søkt ly i nærheten av Shifa-sykehuset.

Det palestinske sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal er blant dem som melder om kraftig bombing over hele Gaza by natt til tirsdag.

Han sier at det israelske militæret også har angrep den sørlige byen Khan Younis.

Mediebegrensninger i Gaza og vanskeligheter med å få tilgang til mange områder gjør at nyhetsbyrået ikke er i stand til å uavhengig verifisere detaljene gitt av det israelske militæret eller det palestinske sivilforsvaret.

– Vil ikke lette på trykket

Israels forsvarsminister Israel Katz erklærte tidlig tirsdag at Gaza by står i flammer, og at Israel ikke kommer til å lette på trykket.

Han hevdet også at angrepet er rettet mot «terrorist-infrastruktur», og sa at IDF-soldater kjemper tappert for å legge forholdene til rette for frigjøring av gisler.

– Vi kommer ikke til å lette på trykket og vi vil ikke gi oss før oppdraget er utført, sa forsvarsministeren.