Sverre Myrli (Ap) er leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Foto: Terje Pedersen/NTB

I juni stemte Stortinget for at det ikke lenger skal være lov å donere mer enn 15.000 kroner anonymt til politiske partier. Den eneste som stemte imot, var Fremskrittspartiet. Endringen i partiloven trådte i kraft 1. juli.

Mandag omtalte Dagsavisen et utspill fra LO, som mener borgerlige aksjonsgrupper som mottok støtte fra anonyme givere og kjørte omfattende kampanjer mot formuesskatten i valgkampen, skapte inntrykk av skjulte interesser og svekket troverdigheten til demokratiet.

Leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Sverre Myrli, sier til Dagsavisen at han deler LOs vurderinger i saken.