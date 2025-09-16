Om partiloven: – Vi tettet et åpenbart smutthull
Anonym pengestøtte i valgkampen kan bli enda vanskeligere, sier Ap-politiker.
Sverre Myrli (Ap) er leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.
Foto: Terje Pedersen/NTB
Innenriks
I juni stemte Stortinget for at det ikke lenger skal være lov å donere mer enn 15.000 kroner anonymt til politiske partier. Den eneste som stemte imot, var Fremskrittspartiet. Endringen i partiloven trådte i kraft 1. juli.
Mandag omtalte Dagsavisen et utspill fra LO, som mener borgerlige aksjonsgrupper som mottok støtte fra anonyme givere og kjørte omfattende kampanjer mot formuesskatten i valgkampen, skapte inntrykk av skjulte interesser og svekket troverdigheten til demokratiet.
Leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget,
Sverre Myrli, sier til Dagsavisen at han deler LOs vurderinger i saken.