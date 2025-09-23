Droneaktivitet rammet flytrafikken på Kastrup i flere timer, på grunn av droner i luftrommet. Det samme skjedde på Gardermoen kort tid etter. Her er dansk politi avbildet på Kastrup. Foto: Steven Knap / Ritzau / NTB

– I og med at hendelsene skjedde nesten samtidig, virker det som et slags mønster. Det kan være russiske aktører som står bak, sier Tormod Heier til Dagsavisen om drone-hendelsene ved Gardermoen og på Kastrup i København.

Professor Tormod Heier. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Heier er professor i militær strategi og operasjoner ved Stabsskolen i Forsvaret. For tiden er han også gjesteforsker ved Universitetet i Boston i USA.

Kreml avviser involvering

Ifølge NTB mener dansk politi at en «kompetent aktør» sto bak droneflygningen som stengte Kastrup flyplass i flere timer mandag kveld. To-tre droner fløy over flyplassområdet i tre-fire timer, noe som førte til at rundt 100 avganger ble innstilt og 20.000 passasjerer ble rammet.

Annonse

Så ble luftrommet på Oslo lufthavn av sikkerhetsårsaker stengt fra rundt klokken 0.30 til 3.30 natt til tirsdag, etter at det ble meldt om to droneobservasjoner i nærheten av flyplassen. Norsk politi etterforsker saken.

En talsperson for Kreml svarte, på spørsmål om Kastrup-hendelsen, at Russland ikke var involvert, ifølge NRK.

– Man kan ikke være sikre på at Russland hadde noe med dette å gjøre, men dét er samtidig en del av karakteren til hybrid krigføring. Det skal være i en gråsone der motpartene aldri skal kunne vite hvem som egentlig står bak, sier Tormod Heier.

– Er det Russland i dette tilfellet, kan man si at russerne utnytter handlingsrommet de har til å skape irritasjon, engstelse og bekymring i vestlige land, fortsetter professoren.

Annonse

Russland har gjentatte ganger blitt beskyldt for hybride angrep i Europa, som for eksempel sabotasje av kabler i Østersjøen og for GPS-jamming av estisk og finsk lufttrafikk. Kreml har nektet for å stå bak.

Støre svarte

Tormod Heier mener russiske hybridangrep kan virke mot sin hensikt.

– Spørsmålet er om ikke russerne skyter seg selv i foten. Fot slike hendelser mener jeg bare vil styrke samholdet på vestlig side, selv om Russland ønsker det motsatte.

Annonse

Norges statsminister Jonas Gahr Støre sa tirsdag til TV 2 at lite tyder på en sammenheng mellom droneepisodene i Oslo og København. Han la imidlertid til at timingen var påfallende.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Pontus Höök / NTB

– Vi ser ikke noen sammenheng mellom København og Oslo, vi kan ikke trekke en slik konklusjon. Men det er påfallende at dette skjer rundt flyplasser i flere land i Europa samtidig. Det er noe vi må ta med i etterforskningen, sa Støre.

Norges justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) har også kommentert saken.

– Norske myndigheter har mottatt informasjon om mulig droneaktivitet over Oslo lufthavn, som førte til at luftrommet over Gardermoen ble stengt i flere timer i natt. Dette ser vi på med stort alvor, sier justisminister Astri Aas-Hansen, ifølge NTB.

Annonse

Når det gjelder dronene på Kastrup, kaller statsminister Mette Frederiksen hendelsen «et alvorlig angrep mot dansk infrastruktur». Hun sier at politiet samarbeider med sikkerhetspolitiet (PET) og forsvaret om etterforskningen. Dansk politi samarbeider også med Sverige og Norge.

Zelenskyjs antydning

Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Foto: Emil Nicolai Helms / Ritzau / NTB

Hun sier hendelsen føyer seg inn i rekken av krenkelser av europeisk luftrom, dataangrep mot lufthavner og andre droneangrep den siste tiden.

Politiet i Danmark har ingen holdepunkter for at hensikten med droneflygningen var å skade noen, men heller «å demonstrere en ferdighet».

Annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj antydet tidlig at Russland hadde krenket dansk luftrom. Mette Frederiksen sa at russisk involvering ikke kunne utelukkes, mens Kreml i en uttalelse senere tirsdag altså avviste å ha noe med dronene å gjøre.

Bekymret statsminister

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at droneaktiviteten over Kastrup er en urovekkende påminnelse om tiden vi lever i. Hun sier at det er en urovekkende utvikling og at opprustningen av Danmark må fortsette. I et innlegg på X og Facebook sier statsministeren at hun har snakket med vår egen statsminister Jonas Gahr Støre, Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Nato-sjef Mark Rutte, EU-president Antonio Costa og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

– Den siste tiden har vi vært vitne til en bekymringsfull utvikling. Russiske krenkelser av luftrom. Uønsket droneaktivitet i flere europeiske land, i går også i Norge og Danmark. Det er en tydelig påminnelse om tiden vi lever i. At vi skal verne om fred og sikkerhet, skriver den danske statsministeren. Kommisjonsleder von der Leyen har omtalt samtalen med Frederiksen.

Annonse

– Selv om de faktiske forhold ennå ikke er helt fastlagt, er det klart at vi er vitne til et mønster av vedvarende stridigheter ved våre grenser. Vår kritiske infrastruktur er i fare. Og Europa vil svare på denne trusselen med styrke og besluttsomhet, skrev von der Leyen på X tirsdag ettermiddag.

Det ble sent mandag kveld observert flere større droner i området rundt flyplassen ved Kastrup, og de kom om fra ulike retninger. Politiet i København sier at det ikke er noe som tyder på at dronene skulle gjennomføre noe angrep.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!