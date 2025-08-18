Oljepionerer: – Lettere til sinns nå

Dagsavisen har i en rekke artikler skrevet om syke og skadde oljearbeidere og deres kamp for en rettferdig kompensasjon for arbeidet de har lagt ned for Norges oljerikdom.



Men utbetalingene har latt vente på seg.

I revidert nasjonalbudsjett i juni ble det satt av 14 millioner kroner for å få på plass en kompensasjonsordninga for syke og skadde oljepionerer. Med lovnad om utbetaling tidlig neste år.

