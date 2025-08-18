Oljepionerer: – Lettere til sinns nå
– Vi er et skritt videre. Nå får også de etterlatte erstatning, sa oljepioner Bjarne Kapstad etter et nytt møte med statsråd Tonje Brenna (Ap) mandag.
Oljepionerene møtte statsråd Tonje Brenna (Ap) mandag ettermiddag.
Foto: Marit Hommedal / NTB
Innenriks
Dagsavisen har i en rekke artikler skrevet om syke og skadde oljearbeidere og deres kamp for en rettferdig kompensasjon for arbeidet de har lagt ned for Norges oljerikdom.
Men utbetalingene har latt vente på seg.
I revidert nasjonalbudsjett i juni ble det satt av 14 millioner kroner for å få på plass en kompensasjonsordninga for syke og skadde oljepionerer. Med lovnad om utbetaling tidlig neste år.