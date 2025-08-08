Oljefondets etikkrådsleder er styreleder i selskap som hadde aktivitet i Israel

Svein Richard Brandtzæg er leder for Etikkrådet som gir råd til Norges Bank om oljefondets investeringer. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Leder i Etikkrådet Svein Richard Brandtzæg er styreleder i ett selskap og styremedlem i to selskaper hvor oljefondet hadde investeringer ved årsskiftet.

Dormakaba Holding AG, Sveits. Oljefondets investering: 573 millioner kroner, 1,7 prosent eierandel.

Mondi PLC, Sveits. Investert: 1,7 milliarder kroner, 2,4 prosent.

Rotork PLC, Storbritannia. Investert: 909 millioner kroner, 2,4 prosent.

– Etikkrådet er informert om dette, og informasjonen er også oppgitt på våre internettsider, skriver Brandtzæg i en melding til NTB.

Har hatt aktivitet i Israel

Han forklarer at Dormakaba lager låser, døråpnere og tilgangssystemer. Rotork lager aktuatorer til ventiler for prosessanlegg, vannkraft og olje og gass, mens Mondi lager papp- og papiremballasje.

Brandtzæg sier at Dormakaba tidligere har hatt aktivitet i Israel, men at dette ble avviklet nylig. I fjor omsatte selskapet for 6,3 millioner kroner i Israel.

– Alle selskapene driver global business, men har ikke produksjon eller egne salgskontorer i Israel etter det jeg kjenner til, skriver han.

– Likevel, vi selger fortsatt til Israel gjennom tredjepartsdistributører, skriver han.

Dormakabas produkter som dørlåser, døråpnere og kortlesere er i bruk blant annet på flyplasser over hele verden, inkludert Gardermoen.

Kritisk til Israel-vennlighet

Førsteamanuensis Pål Nygaard ved Handelshøyskolen BI sier at Brandtzægs styreverv ikke er problematisk så lenge prosedyrene for habilitetsvurderinger følges, og så lenge de ikke påvirker hans håndtering av israelske selskap.

Nygaard er en del av gruppen Historikere for Palestina som har kritisert Etikkrådet.

– Allikevel er det grunn til å stille spørsmål ved styreverv hvor han tilsynelatende ikke har hatt problemer med at selskapene har bindinger til Israel. Det kan være en indikasjon på en Israel-vennlighet som fører til blindsoner, sier Nygaard til NTB.

Han sier en Israel-vennlighet kan skape en slagside hvor folkerettsbrudd blir oversett og viser til at Etikkrådet siden november 2023 kun har anbefalt eksklusjon av to israelske selskap.

– Med denne ukens oppmerksomhet om selskap med store og direkte bidrag til Israels folkerettsbrudd er Etikkrådets manglende evne til å fange opp og agere på slike tilfeller så bemerkelsesverdig at en må lure på om det blant Etikkrådets medlemmer eksisterer en for stor Israel-vennlighet, sier Nygaard.

Avviser habilitetsproblem

– Når det gjelder habilitet har Etikkrådet dette som et fast agendapunkt på hvert møte, skriver Brandtzæg til NTB.

Brandtzæg har foreløpig ikke svart på om han har meldt seg inhabil i noen saker i Etikkrådet som gjelder selskapene han sitter i styret i.

– Dersom selskapene bryter med Etikkrådets etiske normer, ville jeg nok vurdert min stilling, men det er ikke tilfellet, sier Brandtzæg.

Han har ingen direkte kommentar til Nygaards påstand om at styremedlemmene kan være for Israel-vennlige.

– Vår arbeidsform er nå grundig kommunisert i mediene, er alt han vil si om dette til NTB.