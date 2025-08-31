Oljefondet eier gruveselskaper som hogger regnskog mot Etikkrådets anbefaling

Regnskogen i Amazonas er verdens største, og trues stadig av hogst og gruvedrift. Arkivfoto: Andre Penner / AP / NTB NTB

Oljefondet har den siste tiden solgt seg noe ned i de to gruveselskapene Rio Tinto og South32, som de har eierandeler til en verdi av 17 milliarder kroner i, skriver Aftenposten.

Etikkrådet anbefalte i desember i fjor at fondet måtte selge seg ut av de to selskapene, på grunn av uakseptabel risiko for at de to gruveselskapene er ansvarlige for alvorlig miljøskade.

Det rådet fulgte ikke hovedstyret i Norges Bank, som tar den endelige beslutningen. I stedet for skulle selskapene følges opp særlig med samtaler.

Bakgrunnen er at de to selskapene eier til sammen 55 prosent av gruveselskapet Mineração Rio do Norte (MRN), som planlegger store utvidelser av sin bauksittgruve midt i regnskogen i Amazonas.

Minst 64 kvadratkilometer regnskog skal fjernes helt, og over 100 kvadratkilometer regnskog blir påvirket av utvidelsene, ifølge Aftenposten.

– Hovedstyret ønsker at oljefondet følger opp at selskapene gjennomfører sine planlagte tiltak, og at driften holder tritt med utviklingen av god praksis på miljøområdet, skriver kommunikasjonsrådgiver Helene Meegard i Norges Bank til avisen.

Tiltakene fra MRN er å flytte dyr ut av området, legge jord tilbake etter at mineraler er hentet ut, og plante trær igjen.

Statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet svarer for regjeringens del.

– At Norges Bank i enkelte saker har besluttet et annet virkemiddel enn Etikkrådet har gitt råd om, er i tråd med det politisk fastsatte rammeverket, skriver hun til avisen.

Videre skriver hun at det vil være behov for å se på det etiske rammeverket for fondet på nytt i lys av nye utfordringer.

