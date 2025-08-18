Oljefondet dropper seks nye israelske selskaper

Det går fram av et svarbrev oljefondet, også kjent som Norges Bank Investment Management (NBIM), mandag sendte til Finansdepartementet.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) ga for to uker siden Norges Bank og Etikkrådet 15 dager på seg til en gjennomgang av investeringene i israelske selskaper og eventuelle tiltak Norges Bank mener er nødvendige.

Svaret kom mandag.

– Porteføljen er redusert med seks mindre selskaper siden 11. august, heter det i brevet.

Ute av 23 selskaper

I forrige uke ble det kjent at oljefondet var ute av 17 israelske selskaper. Med de seks nye er tallet dermed 23.

– Per 14. august 2025 hadde fondet investert 19 milliarder kroner i 38 selskaper børsnotert i Israel. Dette var en nedgang på henholdsvis 4 milliarder kroner og 23 selskaper fra 30. juni 2025, heter det videre i brevet.

Fondet har benyttet offentlig informasjon til å vurdere virksomhetens art, selskapsstyre og ledelse, om selskapet har virksomhet i okkuperte områder eller har finansiert utbygging av bosetninger, kontrakter med israelsk forsvar, og om det har eierskap i selskaper som er utelukket i tråd med retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

Gjennomgangen bygger til dels på skjønnsmessige vurderinger.

– Omfattende krysseierskap og øvrige forbindelser mellom selskaper øker kompleksiteten i vurderingene. Basert på denne gjennomgangen har NBIM sendt Etikkrådet informasjon om flere israelske selskaper, heter det i brevet.

Uenighet

Samtidig erkjenner oljefondet at enkeltinvesteringer som er kritikkverdige eller forbundet med normbrudd, men som ikke når opp til terskelen for utelukkelse, fortsatt kan forekomme i investeringsporteføljen.

– Dette gjelder både for israelske selskaper og for fondets øvrige investeringer. Hvis forvaltningen helt skulle unngå slik risiko, ville det trolig gå ut over fondets formål i betydelig grad, heter det i brevet.

I sin siste årsmelding slår Etikkrådet fast at fondets retningslinjer etter deres tolkning «ikke er ment å føre til utelukkelse av selskaper med enhver form for tilknytning til folkerettsbrudd, verken på Vestbredden eller i andre konfliktområder».

Stoltenberg har på sin side slått fast det motsatte

– I de etiske retningslinjene for fondet slås det fast at det ikke skal investeres i selskaper som medvirker til staters brudd på folkeretten, uttalte han 11. august.