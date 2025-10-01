Oktoberfest innstilt i München etter eksplosjon og bombetrussel

Sikkerhetsfolk ved inngangen til det stengte Oktoberfest-området onsdag. Matthias Schrader / AP / NTB

Etter stengingen begynte politiet å gjennomgå området hvor festivalen foregår. De lette etter mulige eksplosiver, skriver nyhetsbyrået AP.

Bakgrunnen er en bombetrussel fra personen som antas å ha stått bak en brann og en eksplosjon som rammet en bygning nord i byen onsdag morgen. Her ble én person funnet død.

Spesialstyrker ble tilkalt for å fjerne eksplosiver med selvutløsere i bygningen, ifølge politiet. Avisa Bild melder at det var flere eksplosjoner og skudd på stedet.

Ifølge politiet var det en familiekonflikt som førte til at bygningen ble påtent. En skadet person ble senere funnet ved en innsjø i nærheten, og vedkommende døde etterpå av skadene. En tredje person er savnet, men antas ikke å være farlig.

Oktoberfest begynte 20. september og skal vare fram til 5. oktober. Onsdag blir festivalen innstilt i alle fall fram til klokken 17.

Mellom 6 og 7 millioner mennesker pleier å delta på Oktoberfest, verdens største ølfestival.

En politimann ved det stengte Oktoberfest-området onsdag. Matthias Schrader / AP / NTB

Sikkerhetsfolk ved det stengte Oktoberfest-området onsdag. Matthias Schrader / AP / NTB